Vučić: Moramo da pružimo ruku i nudimo dijalog, da prevaziđemo podele i ujedinimo Srbiju

NIN pre 1 sat  |  Tanjug
Vučić: Moramo da pružimo ruku i nudimo dijalog, da prevaziđemo podele i ujedinimo Srbiju
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas na svečanom delu redovne izborne sednice skupštine PUPS-a da treba prevazići podele u društvu, da uvek mora da se pruži ruka i nudi dijalog, kao i da mora da se pokuša da se ujedini Srbija. "Veoma sam zahvalan i vama, uvaženi Stefane (Krkobabić) i svim drugima koji se bore i koji ne prezaju da glasno i jasno kažu ono što vide. Jer na kraju nisu oni rušili sredovečne ljude, penzionere, oni su rušili 18 meseci našu
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