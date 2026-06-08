Počinje Petrovski post, zašto se smatra "blažim"

Danas počinje Petrovski post. Naziva se još i apostolski, a počinje prvog ponedeljka posle Duhovske nedelje.

Petrovski post traje do praznika Svetih apostola Petra i Pavla, koji Srpska pravoslavna crkva slavi 12. jula. Iako suština posta nije hrana, Petrovski post uvek lakše "pada" od Božićnog zbog izobilja svežeg voća i povrća. Početak ovog posta je pokretan, zavisi od datuma Vaskrsa i Duhova, tako da može najkraće trajati sedmicu i jedan dan, najduže šest sedmica. Svrha posta, kako kažu pravila vere, ne može se postići samo uzdržavanjem od mrsne hrane, već i