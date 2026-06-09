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Tramp izviždan na NBA finalu

Do negodovanja je došlo jer su se vlasnici karata suočili sa obezbeđenjem poput aerodromskog pri ulasku u Medison Skver Garden.

BBC News pre 1 sat  |  Sakši Venkatram - BBC, Njujork
Predsednik SAD Donald Tramp i njegova unuka Kaj Tramp
Reuters
Predsednik SAD Donald Tramp i njegova unuka Kaj Tramp prisustvuju trećoj utakmici finala NBA lige u Medison Skver Gardenu

Donald Tramp je prvi aktuelni predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) koji je prisustvovao finalu NBA lige.

Ali to praćenje nije prošlo glatko jer je izviždan na utakmici koja se igrala u Njujorku.

Do negodovanja je došlo jer su frustrirani vlasnici karata čekali satima u redovima koji su se protezali više od dva bloka ispred Medison skver gardena, zbog jakog obezbeđenja.

Njujork Niksi su izgubili od San Antonio Sparsa sa 111-115 u trećoj utakmici finala NBA lige na sedam utakmica i time smanjili prednost Niksa na 2-1.

Utakmici su prisustvovali Zohran Mamdani, gradonačelnik Njujorka i mnoge poznate ličnosti.

Do zviždanja je došlo 8. juna uveče kada se na velikom ekranu pojavio Tramp kako salutira dok pevač izvodi nacionalnu himnu.

Predsednik je utakmicu gledao sa unukom Kajom Tramp, Džejmsom Dolanom, vlasnikom Niksa i članovima administracije, među kojima su bili Šon Dafi, ministar saobraćaja, Dag Burgum, ministar unutrašnjih poslova, Stiv Vitkof, specijalni izaslanik i Li Zeldin, administrator Agencije za zaštitu životne sredine.

Tramp, rođen u Kvinsu u Njujorku, nije dobro prihvaćen u rodnom gradu koji je većinski bliži Demokratskoj partiji nego republikancima.

Poznate ličnosti poput Timotija Šalameta, Tine Fej, Trejsi Morgan, Bena Stilera, Larija Dejvida, Spajka Lija, Dereka Džitera i Ilaja Meninga, sedele su oko samog terena.

Tramp je prethodno tog dana bio u njegovom golf klubu u Nju Džerziju, a onda je do centra Menhetna stigao helikopterom.

Do mesta održavanja događaja stigao je u pratnji kolone automobila.

Zbog njegovog dolaska ulice oko Medison skver gardena su bile zatvorene za saobraćaj.

Hiljade službenika njujorške policije i stotine policajaca tajne službe bilo je raspoređeno na ulici.

Metalne barijere su bile oko svakog bloka, dok su navijači morali da prođu strogu policijsku kontrolu poput one na aerodromima.

Za barove u tom delu gde se prenosila finalna utakmica, bila je profitabilna noć, ali neki pabovi su ipak bili prazni zbog ograda koje su sprečavale goste da im priđu.

Nezadovoljni navijači Niksa, ali i stanovnici koji redovano putuju gradskim saobraćajem su se mučili da se provuku.

Visoka bezbednost „ubija atmosferu Niksa“, rekao je jedan Njujorčanin za BBC.

Tramp na velikom ekranu u sportskoj hali prepunoj navijača
AFP via Getty Images
Pre početka utakmice na velikom ekranu pojavio se predsednik Donald Tramp

Ova sezona je predstavljala zapanjujući preokret za Nikse, koji su se pojavili u prvom finalu od 1999. godine.

Menhetn su preplavili navijači Niksa obučeni u narandžastu i plavu boju.

Mnogi su gledali utakmicu na ulicama ili u pabovima.

Ulice oko popularnog Brajant parka su bile popunjene, dok su se navijači okupljali na organizovanom gledanju pošto je sličan događaj ispred Medison skver gardena, gde se utakmica održava, otkazan zbog Trampovog pojavljivanja.

Ljudi su trčali gore-dole ulicama u blizini Brajant parka, slavili i skakali svaki put kada bi Niksi postigli poen.

Kad je utakmica počela, neki navijači su se popeli na skele pričvršćene za zgrade.

Drugi su se na prometnim ulicama okupili oko laptopova kako bi gledali utakmicu.

Jedan od navijača koji je gledao utakmicu u Brajant Parku, ispričao je da je imao 17 godina kada su Niksi poslednji put bili u finalu.

I tada su, kao i ove godine, igrali protiv San Antonio Sparsa.

Prekid utakmice izazvan Trampovom posetom je bio „veoma mučan“, dodao je ovaj 44-godišnjak.

Nisi su svi bili ljuti na Trampa.

Za Entonija Pulija, 43-godišnjeg navijača Niksa, prekid utakmice jeste bio dosadan, ali je pozdravio Trampov dolazak na utakmicu, rekao je za agenciju Frans pres.

„Mislim da je zaista pokvarilo sva gledanja.

„Ali je prilično dobro što želi da se pojavi i bude deo toga", rekao je.

U centru Njujorka neboderi su bili osvetljeni narandžastim i plavim nijansama, što su boje Niksa.

Grupe navijača su preplavile ulice u blizini arene poslednje dve večeri utakmice iako je njihov tim igrao u sali protivnika u Teksasu.

Desetine su privedene, dok su se navijači penjali na bandere, skakali po kolicima sa hranom i blokirali saobraćaj.

Mnogi navijači nisu mogli da priušte karte za domaću utakmicu prve serije, a najjeftinije u onlajn preprodaji koštale su više od 10.000 dolara (više od 8.600 evra) i išle i do više od 100.000 dolara (oko 86.000 evra)

Redovne utakmice Niksa već su među najskupljim u NBA ligi.

„Tako je u životu“, rekao je Tramp 5. juna kada su ga pitali o im cenama.

„Gledanje utakmice kod kuće, na televiziji, gotovo je besplatno", dodao je.

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(BBC News, 06.09.2026)

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