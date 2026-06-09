Amerika priprema obračun sa Kinom

Velike priče pre 24 minuta  |  Piše Le Monde diplomatique
Amerika priprema obračun sa Kinom

Da li je moguće da haotični stil američkog predsednika prikriva doslednu strategiju? Da se iza privida improvizacije zapravo odvija veliko vraćanje države u središte ekonomskog upravljanja, ali države kojom upravljaju investicioni bankari?

Tekst je originalno objavljen u Mond diplomatika na srpskom jeziku. Junsko izdanje pogledajte OVDE. Piše Jevgenij Morozov, direktor platforme The Syllabus, posvećene izboru i promociji znanja. Njegova najnovija knjiga objavljena na francuskom jeziku, Les Santiago Boys (Divergences, Kemperle, 2024), zasnovana je na istoimenom podkastu Sa Donaldom Trampom lako je pomešati gestikulaciju sa suštinom priče. Prvu čine uvrede, carinski hirovi, trgovina kriptovalutama,
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Amerika priprema obračun sa Kinom

Amerika priprema obračun sa Kinom

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