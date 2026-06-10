Iran gađao američke baze u Zalivu

Beta pre 1 sat

Iranske vlasti su rano jutros saopštile da su gađale američke baze u Bahreinu i Jordanu kao odgovor na noćne napade Vašingtona na iranske mete duž Ormuskog moreuza, posle obaranja američkog helikoptera koji se pripisuje Teheranu.

U Jordanu, Iranska revolucionarna garda je saopštila na društvenim mrežama da je "ciljala i uništila četiri glavne mete, uključujući grupe lovaca F-35 na vazduhoplovnoj bazi i komandnom centru američke vojske" u Azraku. Jordanska vojska saopštila da je oborila pet iranskih raketa.

U Bahreinu je bio napad dronom na Petu flotu SAD, a u Kuvajtu su tamošnje vlasti navele da se suočavaju sa "neprijateljskim" napadima ne navodeći poreklo tih napada.

Iranska diplomatija je navela da te zalivske zemlje snose "pravnu i moralnu odgovornost" za američke napade na Iran.

Ministarstvo je upozorilo da Iran "neće oklevati da iskoristi svoje pravo na samoodbranu", posebno ciljajući baze i logističke objekte koji se koriste za operacije protiv Irana.

(Beta, 10.06.2026)