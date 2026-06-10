Zvanično! Anadolu Efes se rastao sa Amerikancima!

Završio je Anadolu Efes razočaravajuću sezonu porazom u polufinalu turskog plej-ofa od Fenerbahčea i ekspresno se okrenuo pripremanju ekipe za narednu Klub je i zvanično potvrdio da se rastao sa tandemom američkih košarkaša, Sejbenom Lijem i Kolom Svajderom. Li će izvesno karijeru nastaviti u Žalgirisu, sa kojim je dogovorio dvogodišnju saradnju, dok je neizvesno šta čeka Svajdera, koji nije uspeo da se nametne u prvoj sezoni s ove strane Atlantika. Jasno je da je