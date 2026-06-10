KCNA: Si Đinping i Kim postigli „važne konsenzuse"

Politika pre 4 sati
KCNA: Si Đinping i Kim postigli „važne konsenzuse"

Poseta je ocenjena kao potvrda bliskih odnosa Kine i Severne Koreje i nastavak političke saradnje dve susedne zemlje

PJONGJANG – Kineski predsednik Si Đinping izjavio je da je sa severnokojerskim liderom Kim Džon Unom postigao „važan konsenzus” i da su se složili da čuvaju regionalni i svetski mir, prenela je severnokorejska agencija KCNA. Si je svoje putovanje u Severnu Koreju opisao kao uspešno i izjavio da će dve zemlje nastaviti da unašpređuju strateške veze. Si je ranije danas zavšrio svoju dvodnevnu državnu posetu Severnoj Koreji. Po završetku aktivnosti u Pjongjangu,
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