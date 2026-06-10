U izraelskim napadima poginulo 11 osoba u Libanu

Serbian News Media pre 47 minuta
U izraelskim napadima poginulo 11 osoba u Libanu

Najamnje 11 osoba poginulo je u izraelskim napadima na grad Tir u utorak u Libanu, saopštile su jutros libanske vlasti na društvenim mrežama.

U Tiru, oko 20 kilometara od izraelske granice, stanovnici su masovno pobegli iz grada nakon što je izraelska vojska izdala naredbu za evakuaciju. Izraelske vlasti su u ponedeljak saopštile da neće gađati Iran, ali da zadržavaju pravo da gađaju jug Libana i položaje pokreta Hezbolah koji ima iransku podršku. Hezbolah i dalje odbacuje prekid vatre između Libana i Izraela i u utorak je preuzeo odgovornost za nove napade na izraelske snage u južnom delu Libanu.
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