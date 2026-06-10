Srednji kurs dinara za evro u sredu 117,3777 dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u sredu 117,3777 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je jači 0,1 odsto i iznosi 101,5202 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 1,5 odsto nego pre mesec dana, a na godišnjem nivou viši je za 1,3 odsto, dok je od početka godine niži za 1,6 odsto. (Telegraf.rs/Tanjug)