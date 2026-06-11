Rukometaši Srbije dobili rivale na Svetskom prvenstvu

U Minhenu je održan žreb za Svetsko prvenstvo u rukometu 2027. godine, koje će se igrati u Nemačkoj.

Rukometaši Srbije igraće u Grupi A na Svetskom zajedno sa Nemačkom, Urugvajom i Tunisom, a mečevi će se igrati u Minhenu. Na Svetskom prvenstvu učestvovaće 32 reprezentacije podeljene u osam grupa sa po četiri selekcije. Takmičenje će biti održano u šest nemačkih gradova – Minhenu, Kilu, Štutgartu, Magdeburgu, Hanoveru i Kelnu. U drugu fazu plasiraće se po tri najbolje reprezentacije iz svake grupe. Svetsko prvenstvo je na programu u januaru sledeće godine. Sastav