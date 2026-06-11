Argentina na meti

Politika pre 55 minuta
Argentina na meti

Večeras utakmicom Meksiko – Južna Afrika (21 č po našem vremenu) počinje borba za zvanje najboljeg na svetu na turniru kakvog do sada nije bilo. – Na papiru najbolje izglede ima evropski prvak Španija, što ne mora da se potvrdi i na travi. – Četrdeset dana u znaku „najvažnije sporedne stvari na svetu”

Odbrojavanje je završeno, prva od 104 utakmice na XXIII fudbalskom svetskom prvenstvu biće odigrana večeras. Koorganizator Meksiko odmeriće snage sa Južnom Afrikom s početkom u 21 čas po našem vremenu. Narednih 40 dana svet će biti u znaku „najvažnije sporedne stvari na svetu”. Zagarantovan je vrhunski fudbal u režiji rekordnog broja 48 reprezentacija, u izvođenju 1.248 fudbalera, sa sijaset novina. I priča će trajati do 19. jula. Pitanja koja prate ovo takmičenje
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