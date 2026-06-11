Karlik Džons: Velika pobeda, želimo da budemo šampioni

Džons je na večerašnjem meču postigao 15 poena, naredna utakmica je na programu u petak u Beogradu

Košarkaš Partizana Karlik Džons izjavio je večeras u Beogradu da je njegov tim ostvario veliku pobedu protiv Dubaija i naveo da su „crno-beli” zahvaljujući timskoj igri stigli do trijumfa u trećem meču finala plej-ofa ABA lige. Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu Dubai rezultatom 84:70 u trećem meču finala ABA lige. „Crno-beli” su smanjili na 2:1 u finalnoj seriji koja se igra do tri pobede. „Velika pobeda za nas. Iskreno, kako smo izašli, kako smo