Odbojkaši Srbije pobedili Argentinu

Odbojkaši Srbije će naredni meč u Braziliji odigrati u petak od 21.30 časova protiv Belgije

BRAZILIJA – Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je večeras selekciju Argentine rezultatom 3:1, po setovima 25:23, 25:20, 25:27, 26:24 u prvoj utakmici grupe B prve sedmice Lige nacija, koja se igra u Braziliji. Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Veljko Mašulović sa 19 poena, dok je Lazar Marinović zabeležio 13. U reprezentaciji Argentine najbolji je bio Lusijano Visentin sa 17 poena. Odbojkaši Srbije će naredni meč u Braziliji odigrati u petak od