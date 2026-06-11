U Rusiji potrebno stvoriti Pomorski centar

Politika pre 12 minuta
U Rusiji potrebno stvoriti Pomorski centar

Centar potreban za razvoj pomorskog potencijala jer pomorske aktivnosti sve više postaju oblast globalne konkurencije

U Rusiji treba da bude osnovan pomorski centar, koji treba da postane centralna karika jedinstvenog sistema za podršku pomorskim aktivnostima i razvoj pomorskog potencijala zemlje, izjavio je Nikolaj Patrušev, pomoćnik predsednika Ruske Federacije i predsednik Pomorskog kolegijuma na sastanku naučno-stručnog saveta. Da bi se osigurali nacionalni interesi Rusije, neophodno je konsolidovati napore kako bi se praktično sproveli ciljevi i zadaci nacionalne pomorske
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