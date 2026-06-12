Partizan pobedio sam sebe: Dubaiju istorijska titula šampiona ABA lige

Mondo pre 54 minuta  |  Jelena Bijeljić
Partizan pobedio sam sebe: Dubaiju istorijska titula šampiona ABA lige

Košarkaši Partizana nisu uspeli da izbore majstoricu u finalu ABA lige, pošto su u četvrtom meču u seriji poraženi od Dubaija u Beogradu sa 81:83.

Tako je tim iz UAE podići istorijski trofej, samo dve godine nakon svog osnivanja. Pobedonosne poene postigao je Aleksa Avramović sa linije penala, nakon što je Kabengele prijavio povredu. Košarkaši Partizana su dozvolili Dubaiju da se razigra na samom startu meča, pa su praktično tokom celog prvog poluvremena jurili zaostatak. Osim Karlika Džounsa koji nema pravo na loš dan, Dvejn Vašington i Sterling Braun su jako loše ušli u utakmicu, gubili su lopte,
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