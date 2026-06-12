Navijate nekoliko alarma za jutarnje buđenje? Pravite veliku grešku

Nova pre 23 minuta
Navijate nekoliko alarma za jutarnje buđenje? Pravite veliku grešku

Mnogi se oslanjaju na podešavanje više alarma kako bi se ujutru postepeno razbudili. Međutim, stručnjaci upozoravaju da je ta navika štetnija nego što mislimo, jer remeti ključne cikluse spavanja i nepotrebno izlaže organizam stresu, piše YourTango.

Stručnjakinja za velnes Džordan Brus (Jordan Bruss) na društvenim mrežama redovno deli savete o zdravlju, a nedavno je upozorila na negativne posledice korišćenja više alarma. "Ako ste među onima koji podešavaju više alarma, imam loše vesti za vas. Buđenje uz više alarma svakog jutra često ozbiljno narušava vaš REM ciklus spavanja", objasnila je u videu na TikToku. Prema stručnjacima, ovako isprekidan san može negativno uticati na svakodnevne aktivnosti, pamćenje i
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Navijate nekoliko alarma za jutarnje buđenje? Pravite veliku grešku

Navijate nekoliko alarma za jutarnje buđenje? Pravite veliku grešku

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