ABA liga kaznila Partizan i Dubai

RTS pre 21 minuta
ABA liga kaznila Partizan i Dubai

Pred večerašnju četvrtu finalnu utakmicu ABA lige košarkaša Partizana i Dubaija Disciplinski sudija regionalnog takmičenja izrekao je kazne zbog incidenata tokom treće utakmice. Klub iz Humske je kažnjen novčano i smanjenjem kapaciteta dvorane u večerašnjem meču zbog tuče navijača pre predhodne utakmice, a Dubai će morati na teren bez Dvejna Bejkona koji je kažnjen sa jednom utakmicom neigranja zbog nesportskog ponašanja.

Košarkaši Partizana večeras dočekuju ekipu Dubaija u četvrtom meču finalne serije plej-ofa ABA lige uz smanjeno prisustvo gledalaca zbog zatvaranja južne tribine. Uz to klub će morati da uplati ABA ligi i novčanu kaznu od 33.000 evra zbog tuče navijača i paljenja baklji na trećem meču finalne serije. Kažnjen je i tim Dubaija jer je jednom od najboljih igrača ekipe Dvejnu Bejkonu izrečena privremena diskvalifikacija iz takmičenja na period od jedne utakmice. On je
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Partizan kažnjen zatvaranjem dela tribina za četvrtu utakmicu protiv Dubaija

Partizan kažnjen zatvaranjem dela tribina za četvrtu utakmicu protiv Dubaija

Serbian News Media pre 46 minuta
Partizan za majstoricu, Dubai za titulu! Crno-beli igraju meč koji moraju da dobiju

Partizan za majstoricu, Dubai za titulu! Crno-beli igraju meč koji moraju da dobiju

Večernje novosti pre 41 minuta
Odbranom do majstorice

Odbranom do majstorice

Politika pre 2 sata
Partizan kažnjen zatvaranjem dela tribina za četvrtu utakmicu protiv Dubaija

Partizan kažnjen zatvaranjem dela tribina za četvrtu utakmicu protiv Dubaija

Insajder pre 3 sata
ABA sankcionisala događaje sa trećeg duela: Partizan kažnjen novčano i zatvaranjem tribine, Dubaiju suspendovan igrač

ABA sankcionisala događaje sa trećeg duela: Partizan kažnjen novčano i zatvaranjem tribine, Dubaiju suspendovan igrač

Danas pre 2 sata
Grobari će pobesneti, strašna kazna na dan finala ABA lige: Brojni simpatizeri i Grobari moraju u „golubarnik“?!

Grobari će pobesneti, strašna kazna na dan finala ABA lige: Brojni simpatizeri i Grobari moraju u „golubarnik“?!

Hot sport pre 2 sata
Partizan kažnjen! ABA liga zatvorila deo tribina, Grobari se sele u drugi sektor

Partizan kažnjen! ABA liga zatvorila deo tribina, Grobari se sele u drugi sektor

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanDubaiABA liga

Sport, najnovije vesti »

Zvanično je: Navaro novi trener Zvezde!

Zvanično je: Navaro novi trener Zvezde!

Sport klub pre 6 minuta
ZVANIČNO - Počinje era Ibona Navara u Zvezdi

ZVANIČNO - Počinje era Ibona Navara u Zvezdi

Sportske.net pre 6 minuta
Crvena zvezda i zvanično predstavila trenera: Crveno-beli su se odlučili za ovu opciju!

Crvena zvezda i zvanično predstavila trenera: Crveno-beli su se odlučili za ovu opciju!

Hot sport pre 0 minuta
Zvezda ozvaničila: Ibon Navaro novi trener crveno-belih!

Zvezda ozvaničila: Ibon Navaro novi trener crveno-belih!

Euronews pre 0 minuta
FK Kiker i FK Borac Čačak kažnjeni zbog neregularnosti pionirske utakmice Prve lige

FK Kiker i FK Borac Čačak kažnjeni zbog neregularnosti pionirske utakmice Prve lige

RTS pre 1 minut