ABA liga kaznila Partizan i Dubai

Pred večerašnju četvrtu finalnu utakmicu ABA lige košarkaša Partizana i Dubaija Disciplinski sudija regionalnog takmičenja izrekao je kazne zbog incidenata tokom treće utakmice. Klub iz Humske je kažnjen novčano i smanjenjem kapaciteta dvorane u večerašnjem meču zbog tuče navijača pre predhodne utakmice, a Dubai će morati na teren bez Dvejna Bejkona koji je kažnjen sa jednom utakmicom neigranja zbog nesportskog ponašanja.

Košarkaši Partizana večeras dočekuju ekipu Dubaija u četvrtom meču finalne serije plej-ofa ABA lige uz smanjeno prisustvo gledalaca zbog zatvaranja južne tribine. Uz to klub će morati da uplati ABA ligi i novčanu kaznu od 33.000 evra zbog tuče navijača i paljenja baklji na trećem meču finalne serije. Kažnjen je i tim Dubaija jer je jednom od najboljih igrača ekipe Dvejnu Bejkonu izrečena privremena diskvalifikacija iz takmičenja na period od jedne utakmice. On je