Kabengele MVP finalne serije ABA lige

RTS pre 3 sata
Kabengele MVP finalne serije ABA lige

Košarkaš Dubaija Mfiondu Kabengele proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) finalne serije ABA lige.

Dubai je u četvrtom meču finala savladao Partizan u Beogradu i osvojio Jadransku ligu. Kabengele je na četiri utakmice finala prosečno beležio 15,8 poena i 7,3 skoka. Dubai je prvi put osvojio ABA ligu, pošto je večeras u četvrtoj utakmici finala plej-ofa u Beogradu savladao Partizan rezultatom 83:81 i tako trijumfovao sa 3:1 u seriji. Kabengele je u Dubai došao 2025. godine iz Venecije, a prethodno je igrao za AEK, Boston, Klivlend i Los Anđeles kliperse.
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