VIDEO: Nevreme stiglo u Vojvodinu

Radio 021 pre 1 dan  |  021.rs
VIDEO: Nevreme stiglo u Vojvodinu

Najavljeni plјuskovi, sa grmlјavinom, gradom i olujnim vetrom, zahvatili su Vojvodinu.

Na društvenim mrežama prvo su objavljeni snimci iz okoline Subotice, a zatim i iz drugih mesta. Jak pljusak praćen gradom zahvatilo je Tavankut. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Krupan grad je padao i u Mišićevu. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Slično je bilo i u Bačkoj Topoli. View this post on Instagram A post shared by | SRB |® (@hailz_srbija) Kao i u Novom Bečeju. View this post on Instagram A post
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