Nikola Topić imao operaciju donjeg dela leđa

Nikola Topić imao je uspešnu manju operaciju donjeg dela leđa, potvrdila je u kasnim noćnim satima u noći subota na nedelju Oklahoma.

Srpski košarkaš propustiće letnju ligu, ali sudeći prema svemu u kratkom saopštenju – naredna sezona nije ugoržena. „Košarkaš Oklahome Nikola Topić obavio je minimalno invazivnu proceduru lumbalne mikrodisketomije. Proceduru je obavio doktor Endrju Doset u Karel klinici u Dalasu uz prisustvo lekarskog osoblja kluba. Topić će biti spreman za početak pripema Oklahome za sezonu 2026/27″, navedeno je u saopštenju. Radi se o hirurškoj proceduri lečenja hernije ili