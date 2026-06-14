Nikola Topić imao operaciju donjeg dela leđa

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Maja Todić
Nikola Topić imao operaciju donjeg dela leđa

Nikola Topić imao je uspešnu manju operaciju donjeg dela leđa, potvrdila je u kasnim noćnim satima u noći subota na nedelju Oklahoma.

Srpski košarkaš propustiće letnju ligu, ali sudeći prema svemu u kratkom saopštenju – naredna sezona nije ugoržena. „Košarkaš Oklahome Nikola Topić obavio je minimalno invazivnu proceduru lumbalne mikrodisketomije. Proceduru je obavio doktor Endrju Doset u Karel klinici u Dalasu uz prisustvo lekarskog osoblja kluba. Topić će biti spreman za početak pripema Oklahome za sezonu 2026/27″, navedeno je u saopštenju. Radi se o hirurškoj proceduri lečenja hernije ili
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