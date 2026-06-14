Nikola Topić imao novu operaciju

Oklahoma Siti Tander saopštio je da je Nikola Topić bio podvrgnut lumbalnoj mikrodiskektomiji.

Radi se o minimalnoj invazivnoj operaciji kičme, koja je izvedena u jednoj klinici u Dalasu. Saopšteno je da će Topić biti spreman za početak priprema za novu sezonu. Topića izgleda da nema šta nije snašlo, pošto je čitavu prvu sezonu propustio zbog povrede prednjih ukrštenih ligamenata. Njemu je prošle jeseni, potom, dijagnostikovan rak restisa, a pre nego što je u februaru debitovao u NBA ligi, primio je više ciklusa hemoterapije. Topić je nastupio na 10 utakmica