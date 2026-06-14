Od čega beže ljudi koji stalno rade?

Radoholičarstvo gotovo uvek vodi u samoiscrpljivanje. Često su to i osobe koje nakon postignuća ne osećaju smisao ni mir, nego depresiju, čak unutrašnje mrtvilo

Ko si ti? Odgovor koji automatski ispali većina ljudi je profesija. Kažu novinar, pravnik, lekar, majstor, profesor… iako pitanje nije glasilo čime se baviš. Posao jeste važan, ali čini se da se često svede na to da ne radimo da bismo živeli, već živimo da bismo radili. Ko uđe u tu mašinu, u okruženju postane poznat po tome što nikada nije tu, a i kada jeste – nosi posao sa sobom ili neprestano dodaje još aktivnosti u svoj dan, kako se slučajno ne bi pojavio prazan