Osmi mart u ženskom zatvoru

Moja baba nije želela da bude žena i na izvestan način je samu sudbinu što se rodila kao žena smatrala kletvom. Verovala je da bi joj život bio lakši da je bila muškarac, pa je zato prezirala žene, prezirala sebe, pa i mene

„Život žene na Balkanu“ je nova kolumna Rumene Bužarovske, najpoznatije regionalne spisateljice. Autorka bestselera „Moj muž“, „Nikuda ne idem“, „Nakon boga, Amerika“ i „Toni“ u novom serijalu – iskrenom, ranjivom i ironičnom; o ženskom iskustvu, porazima i pobedama – samo na Velikim pričama, u originalu i prevodu, svake druge nedelje. Овој текст можете да го читате на македонски *** U američkoj kulturi zatvorske priče su velika tema, i otuda verovatno potiče i ta