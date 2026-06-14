Ili gde se stvarno svi nalazimo 35 godina posle Karingtonovog plana? I da li smo to videli u Tivtu...

Pogledajte semafor. Sećate se one naprednjačke mantre, i to oko Kosova, gde stvarno ne znam ko je šta od njih video, do ostalih semafora u kojima bi trebalo valjda da se posmatra rezultat. Da biste imali rezultat, važno je i da imate protivnika, a ne da igrate sami, ili se merite s vremenom kao kad nam je Tito uvodio televizor, ili Vučić planira sada AI i kineske robote. Polazna tačka i presek. Kao i cilj, koji bi u slučaju našeg regiona bio put u EU, na koji nismo