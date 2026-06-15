Rukometaši Barselone osvojili titulu Lige šampiona

Rukometaši Barselone osvojili su titulu klupskog prvaka Evrope, pošto su u finalu Fajnal-fora Lige šampiona, u Kelnu pobedili ekipu Fihse Berlina 37:34 (20:16).

Barselona je večerašnjim trijumfom osvojila svoju ukupno 13. titulu klupskog prvaka Evrope, kao i četvrtu od 2021. godine. Za najkorisnijeg igrača (MVP) Fajnal-fora proglašen je srednji bek Barselone Domen Makuc. Najefikasniji u ekipi Barselone bio je Luiš Frade sa sedam golova, dok su Blaž Janc i Aleš Gomes dodali po šest pogodaka. U ekipi Fihsea najefikasniji je bio Matijas Gidsel sa osam golova, dok su Lase Anderson i Tim Frejhofer dodali po sedam pogodaka. Za