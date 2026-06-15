Uoči samita G7: Nada za mir u Ukrajini?

Dojče vele pre 49 minuta
Uoči samita G7: Nada za mir u Ukrajini?

Lideri G7 na samitu u Evijanu nameravaju da razgovaraju o ratovima u Zalivu i Ukrajini. Predsednik Zelenski navodno takođe planira da otputuje na Ženevsko jezero.

Samit G7 centralna je predstava na globalnoj sceni. Ove godine održava se od od ponedeljka do srede (15. do 17. juna) u francuskom Evijanu, na obali Ženevskog jezera. Francuzi trenutno predsedavaju tom uglednom grupom „sedam vodećih industrijskih zemalja sveta“. To takođe znači da će se Evropljani ponovo susresti s Donaldom Trampom, veoma nepredvidljivim američkim predsednikom. Zemlje G7 su SAD, Francuska, Velika Britanija, Nemačka, Japan, Kanada i Italija. To su
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