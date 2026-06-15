Đuričić napustio Atinu: Koja je sledeća stanica?

Iskusni srpski fudbaler Filip Đuričić zvanično je posle tri godine napustio grčki Panatinaikos, nakon što mu klub iz Atine nije ponudio novi ugovor.

Tokom boravka u Panatinaikosu, 34-godišnji ofanzivni vezista odigrao je ukupno 115 utakmica, uz učinak od 20 golova i 12 asistencija, ostavivši značajan trag u timu iz Atine. U sezoni koja je upravo završena, Đuričić je imao problema sa povredama u drugom delu takmičenja, pa je sezonu završio sa 36 nastupa, pet golova i tri asistencije. Nakon toga, uprava Panatinaikosa odlučila je da ne produži saradnju sa srpskim fudbalerom, koji sada postaje slobodan igrač. Prema