Evropski indeksi rastu, cena nafte pala na 80,42 dolara po barelu

Evropski indeksi su u porastu, a cena sirove nafte je od ponedeljka pala za 4,43 odsto i prodaje se za 80,42 dolara po barelu.

Prema podacima sa berzi u 10.00 časova, cena nafte Brent za pala je za 4,03 odsto na 83,28 dolara. Nemački DAX je u porastu za 1,16 odsto i iznosi 25,015.21, moskovski MOEX za 2,46 odsto i iznosi 178.50, dok je francuski CAC 40 porastao za 1,16 odsto i iznosi 8,447.61, a britanski FTSE 100 za 0,38 odsto i iznosi 10,513.07. Evropski fjučersi gasa za jul su se na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 51 evro za megavat-sat. Vrednost evra u odnosu na