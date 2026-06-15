Objavljena rešenja testa iz maternjeg jezika

Osmaci su danas u sklopu male mature polagali test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika.

Ministarstvo prosvete je na svom sajtu objavilo rešenja testa. Rešenja možete pogledati OVDE. Sutra, 16. juna osmaci će polagati test iz matematike, a u sredu, 17. juna iz izbornog predmeta - biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna, a istog dana vršiće se i prijem prigovora učenika na preliminarne rezultate završnog ispita i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi. Kako je