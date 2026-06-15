Efes ozvaničio kraj saradnje sa dvojicom igrača!

Nemački košarkaš Nik Vajler-Bab i Rolands Šmits iz Letonije nisu više igrači Efesa, saopštio je danas turski klub.

Klub iz Istanbula se dvojici 30-godišnjih košarkaša zahvalio putem objave na društvenoj mreži Iks (X) i poželeo im sreću u nastavku karijera. Šmits je u Efes došao u junu 2024. godine, a Vajler-Bab u julu 2025. godine. Nemački plejmejker je u prethodnoj sezoni u Evroligi u proseku beležio 7,7 poena, 4,8 asistencija, 3,4 skoka i 1,2 ukradene lopte, dok je letonski krilni centar upisivao 6,7 poena i 3,1 skok po utakmici. Efes je sezonu završio na pretposlednjem, 19.