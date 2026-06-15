Pojačana kontrola vozača – Akcenat na drogama i alkoholu

Stav.life pre 54 minuta  |  STAV
Pojačana kontrola vozača – Akcenat na drogama i alkoholu

Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova sprovešće od 15. do 21. juna, zajedno sa ostalim članicama ROADPOL (mreža saobraćajnih policija Evrope), međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja, usmerenu na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.

U sklopu ove akcije u petak, 19. juna, širom Evrope biće realizovan takozvani Alcohol and Drugs Marathon, kada će u kontroli saobraćaja neprekidno, tokom 24 časa, biti angažovani svi raspoloživi alkometri, kao i uređaji za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci u organizmu. Pripadnici saobraćajne policije, u prvih pet meseci ove godine, isključili su iz saobraćaja više od 22.000 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, od čega je više od 3.000
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