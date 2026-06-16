Kosovo: Pečat na još jednu ambulantu

Danas pre 1 sat  |  Beta
Kosovo: Pečat na još jednu ambulantu
Kosovske vlasti zapečatile su u ponedeljak ambulantu u Kosovskoj Kamenici, koja radi u zdravstvenom sistemu Srbije, objavili su kosovski mediji Na vratima ambulante istaknuto je obaveštenje o privremenoj obustavi rada. Kako su medijima kazali tamošnji meštani, u ambulantu su juče oko 15 časova došla dvojica albanskih inspektora u civilu i naredila zaposlenima da napuste objekat. Kosovske vlasti u prethodnom periodu zapečatile su više srpskih ambulanti južno od Ibra.
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