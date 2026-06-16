Osmaci danas polažu test iz matematike: Nastavlja se mala matura

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Osmaci danas polažu test iz matematike: Nastavlja se mala matura

SRBIJA – Učenici osmog razreda osnovnih škola danas polažu test iz matematike u okviru završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja, poznatijeg kao mala matura.

Nakon jučerašnjeg testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, đaci će danas rešavati zadatke iz matematike, dok ih sutra očekuje i treći test – iz izabranog predmeta. Učenici su ove godine mogli da biraju između pet predmeta: biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Prema kalendaru Ministarstva prosvete, preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni u petak, 19. juna. Istog dana učenici i njihovi roditelji moći će da ulože prigovore na rezultate
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