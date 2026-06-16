Vens: Memorandum SAD i Irana okviran, detalji tek tek slede

Dao intervju CNN-u

Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je „dug oko stranice i po“ i predstavlja opšti okvir, dok će detalji biti definisani u narednim tehničkim pregovorima, izjavio je danas potpredsednik SAD Džej Di Vens. Vens je, u intervjuu za CNN, naveo da je reč o „veoma opštem dokumentu“ koji postavlja osnovne principe budućeg dogovora. „Da, memorandum je dug oko stranicu i po, tako da je reč o veoma opštem dokumentu“, rekao je Vens. On je dodao