Vens: Memorandum SAD i Irana okviran, detalji tek tek slede

Politika pre 1 sat
Vens: Memorandum SAD i Irana okviran, detalji tek tek slede

Dao intervju CNN-u

Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana je „dug oko stranice i po“ i predstavlja opšti okvir, dok će detalji biti definisani u narednim tehničkim pregovorima, izjavio je danas potpredsednik SAD Džej Di Vens. Vens je, u intervjuu za CNN, naveo da je reč o „veoma opštem dokumentu“ koji postavlja osnovne principe budućeg dogovora. „Da, memorandum je dug oko stranicu i po, tako da je reč o veoma opštem dokumentu“, rekao je Vens. On je dodao
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