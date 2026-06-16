Vremeplov: Rođen slikar Paja Jovanović

NOVI SAD - Na današnji dan 1859. godine rođen je srpski slikar Paja Jovanović, predstavnik akademskog realizma, član Srpske kraljevske akademije, srpski slikar koji je stekao evropsku reputaciju. Najveći deo života proveo je u Beču u kojem je i umro 1957. Bio je izvanredan poznavalac slikarskog zanata i inspirisao se srpskom nacionalnom istorijom. Naslikao je velike ikonostase u Sabornoj crkvi u Novom Sadu i u crkvi u Dolovu i portretisao više vladara i crkvenih dostojanstvenika. Radio je i folklorne i

Danas je utorak, 16. jun, 166. dan 2026. godine. 1671 - U Moskvi je javno pogubljen vođa ustanka donskih kozaka i seljaka Stepan "Stenjka" Timofejevič Razin, predvodnik bune od 1667. protiv ruskih spahija i carističke administracije koja je slobodne kozake pretvarala u zavisne kmetove. Pobunjenici su zauzeli Caricin (sadašnji Volgograd), Astrahan, Saratov i druge gradove između Dona i Urala i u Povoložju, ali se ustanak razvijao stihijno i na kraju je u krvi