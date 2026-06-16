Na današnji dan, 16. jun

Šabačke novosti pre 1 sat
Na današnji dan, 16. jun
Na današnji dan dogodilo se: 1671. U Moskvi je javno pogubljen vodja ustanka donskih kozaka i seljaka Stepan Stenjka Timofejevič Razin. U ruskim narodnim pričama i pesmama postao je simbol prkosa i pobune. 1826. Pošto je ugušio pobunu janičara, turski sultan Mehmed II ukinuo je taj vojni red i uveo nizam (redovna vojska). Janičare je 1330. od otete i poturčene dece hrišćanskih podanika osnovao sultan Orhan. 1852. U Novom Sadu je štampan prvi broj lista „Serbski
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan: U Novom Sadu štampan "Serbski dnevnik", Aung San Su Ći primila Nobelovu nagradu

Na današnji dan: U Novom Sadu štampan "Serbski dnevnik", Aung San Su Ći primila Nobelovu nagradu

Radio 021 pre 1 sat
Na današnji dan, 16. jun: Obešen Imre Nađ, SSSR lansirao "Vastok 6" s prvom kosmonautkinjom

Na današnji dan, 16. jun: Obešen Imre Nađ, SSSR lansirao "Vastok 6" s prvom kosmonautkinjom

N1 Info pre 2 sata
Vremeplov: Rođen slikar Paja Jovanović

Vremeplov: Rođen slikar Paja Jovanović

RTV pre 3 sata
Na današnji dan, 16. jun

Na današnji dan, 16. jun

B92 pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaNovi Sad

Društvo, najnovije vesti »

Da li će prosvetni radnici morati da volontiraju na Ekspu?

Da li će prosvetni radnici morati da volontiraju na Ekspu?

Danas pre 11 minuta
Slatko od trešanja: tradicionalna poslastica koja čuva miris početka leta

Slatko od trešanja: tradicionalna poslastica koja čuva miris početka leta

Danas pre 16 minuta
Beogardski vodovod objavio gde neće biti vode sutra

Beogardski vodovod objavio gde neće biti vode sutra

Danas pre 11 minuta
Jovanović (CLS): Stara deponija u Vinči još nije sanirana, rizik od većeg požara ovog leta

Jovanović (CLS): Stara deponija u Vinči još nije sanirana, rizik od većeg požara ovog leta

Danas pre 16 minuta
Rast akcija na Wall Streetu: Tehnološke sektor predvodi dobitke

Rast akcija na Wall Streetu: Tehnološke sektor predvodi dobitke

Blic pre 21 minuta