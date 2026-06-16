Na današnji dan, 16. jun

Na današnji dan dogodilo se: 1671. U Moskvi je javno pogubljen vodja ustanka donskih kozaka i seljaka Stepan Stenjka Timofejevič Razin. U ruskim narodnim pričama i pesmama postao je simbol prkosa i pobune. 1826. Pošto je ugušio pobunu janičara, turski sultan Mehmed II ukinuo je taj vojni red i uveo nizam (redovna vojska). Janičare je 1330. od otete i poturčene dece hrišćanskih podanika osnovao sultan Orhan. 1852. U Novom Sadu je štampan prvi broj lista „Serbski