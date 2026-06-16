Vlasotinčanin u Beogradu

Ko je bio Vlada Ilić, prvi moderni gradonačelnik srpske i jugoslovenske prestonice? (1)

Odnos Beograda i takozvane „unutrašnjosti“ oduvek je bio kompleksan i kontradiktoran. S jedne strane, prezir izvesnih Beograđana i „Beograđana“ prema „dođošima“ postoji kao višedecenijska konstanta, s druge, prestonici je oduvek trebala sveža krv kako bi ova mogla da traje i gradi svoju budućnost. Recimo, najveći hroničari Beograda bili su ljudi „sa strane“. Prvi koji pada na pamet je svakako moj zemljak i Nišlija iz naselja Crni Put – čuveni Duško Radović koji je