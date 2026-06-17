Pakao za Vošu i Želju u Evropi

B92 pre 5 minuta
Pakao za Vošu i Želju u Evropi

FK Vojvodina i FK Železničar iz Pančeva su dobili rivale u kvalifikacijama za Ligu konferencije i možese reći da nije moglo gore.

Žreb za Ligu konferencije je pogledao samo Partizan, dok za ostale nije imao milosti... Ukoliko Vojvodina ne bude uspešna protiv Ferencvaroša u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope koplja će ukrstiti sa Ajaksom u 2. kolu kvalfikacija za Ligu konferencije. Podsetimo, ako "lale" prođu Mađare na narednom stepeniku Lige Evrope čeka ih Tvente. Teško da je mogao biti nepovoljniji žreb po Novosađane... Železničar na drugoj strani takođe nije prošao dobro – u
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