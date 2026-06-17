Sutra bez vode beogradske opštine Zvezdara i Grocka

Sutra će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži beogradske opštine Zvezdara i Grocka od 8 do 22 časa biti bez vode, saopšteno je danas.

Kako je preneo sajt Beoinfo, bez vode će ostati potrošači naselja Kaluđerica, deo naselja Leštane, opština Zvezdara, blok oivičen ulicama Narodnog fronta, 20. oktobra, Stevana Sinđelića, Kralja Petra Prvog, Smederevskim putem i Bulevarom kralja Aleksandra. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.