Ko će u sredu biti bez vode u Vranju?

VRANJE Ulica Radoslava Jovića u Vranju sa okolnim ulicama u naselju Donji Asambair i naselje Ćosiki u Vranjskoj Banji, računajući i deo van pomenutog naselja, biće bez vode u sredu 17. juna, saopštio je JP „Vodovod“.

Do prekida u vodosnabdevanju dela naselja Donji Asambair došlo je zbog oštećenja na vodovodnoj mreži u ulici Radoslava Jovića, a potrošači u delu Vranjske Banje ostaće bez vode zbog oštećenja na vodovodnoj mreži u naselju Ćosiki. Ekipe „Vodovoda“ su na terenu i izvode radove na sanaciji oštećenja koji će biti okončani tokom dana. Iz ovog javnog preduzeća mole potrošače u Vranju i Vranjskoj Banji za strpljenje i razumevanje, uz savet da dva sata nakon normalizacije