Turizam na Kubi u slobodnom padu usled pritiska Amerike

Broj stranih turista na Kubi naglo je opao od početka godine usled pooštrenih američkih sankcija, pokazuju podaci koje je objavila kubanska Nacionalna agencija za statistiku.

Manje od 360.000 ljudi posetilo je ostrvo pod komunističkom vlašću u prvih pet meseci 2026. godine, što je smanjenje od 58,4 odsto u poređenju sa istim periodom prošle godine, prema podacima agencije. Trampova administracija je ciljala turistički sektor, ključni izvor prihoda za kubansku vladu, kao deo njihove kampanje pritiska na rukovodstvo ostrva. Kao rezultat toga, brojne strane avio-kompanije i hotelski operateri su prestali da posluju na Kubi, što je dodatno