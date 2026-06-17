Ali Baba i osamdeset sedam razbojnika

Ništa u ovoj zemlji ne može da prođe, a da vi to ne znate… Sve je organizovano uz vašu podršku. Ma koliko se vadili, da je sve išlo mimo vas, da je vaše okruženje imalo nameru da vas obraduje i da nešto lepo učini za Srbiju, bez vašeg znanja to nije moguće. Jer, ni čiope na zgradi Albanije ne mogu banerom da zarobe vaši podanici, bez vaše dozvole

Ako ste mislili da ćete krimi film režirati u Crnoj Gori, kao u Srbiji – grdno ste se prevarili. Čarter letom, izvršen je desant na Tivat. A, vi ste u tom svom filmu, sem što ste režirali – i glumili Ali Babu – koji sa razbojnicima iz tog aviona, nema ništa. Kao u arapskoj bajci. To je neko organizovao. Ko – pitali smo? Odgovorili ste – da nemate pojma. Da se ne foliramo. Taj neko, bili ste vi. Umesto četrdeset razbojnika, kao u pomenutoj priči, u ovoj vašoj bilo