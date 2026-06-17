Ali Baba i osamdeset sedam razbojnika

Radar pre 1 sat  |  Biljana Willimon
Ali Baba i osamdeset sedam razbojnika

Ništa u ovoj zemlji ne može da prođe, a da vi to ne znate… Sve je organizovano uz vašu podršku. Ma koliko se vadili, da je sve išlo mimo vas, da je vaše okruženje imalo nameru da vas obraduje i da nešto lepo učini za Srbiju, bez vašeg znanja to nije moguće. Jer, ni čiope na zgradi Albanije ne mogu banerom da zarobe vaši podanici, bez vaše dozvole

Ako ste mislili da ćete krimi film režirati u Crnoj Gori, kao u Srbiji – grdno ste se prevarili. Čarter letom, izvršen je desant na Tivat. A, vi ste u tom svom filmu, sem što ste režirali – i glumili Ali Babu – koji sa razbojnicima iz tog aviona, nema ništa. Kao u arapskoj bajci. To je neko organizovao. Ko – pitali smo? Odgovorili ste – da nemate pojma. Da se ne foliramo. Taj neko, bili ste vi. Umesto četrdeset razbojnika, kao u pomenutoj priči, u ovoj vašoj bilo
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Hrvatski evroposlanik: Srbija i Crna Gora ne mogu postati članice EU dok se ne reši pitanje ratne odštete svim žrtvama…

Hrvatski evroposlanik: Srbija i Crna Gora ne mogu postati članice EU dok se ne reši pitanje ratne odštete svim žrtvama Domovinskog rata

Danas pre 3 sata
Aktivistkinja o Kušnerovom projektu u Albaniji: Nema sumnje da su Ramine političke veze igrale veliku ulogu

Aktivistkinja o Kušnerovom projektu u Albaniji: Nema sumnje da su Ramine političke veze igrale veliku ulogu

N1 Info pre 17 sati
Politico analizira: Kako je Trampov zet slučajno pokrenuo ustanak u Albaniji

Politico analizira: Kako je Trampov zet slučajno pokrenuo ustanak u Albaniji

Danas pre 1 dan
Masovni protesti u Tirani: Održan 15. skup u sklopu "Flamingos revolucije" protiv Edija Rame

Masovni protesti u Tirani: Održan 15. skup u sklopu "Flamingos revolucije" protiv Edija Rame

Euronews pre 1 dan
Obeleženo 20 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa Kine i Crne Gore

Obeleženo 20 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa Kine i Crne Gore

Beta pre 1 dan
Obeleženo 20 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa Kine i Crne Gore

Obeleženo 20 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa Kine i Crne Gore

Serbian News Media pre 1 dan
Obeleženo 20 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa Kine i Crne Gore

Obeleženo 20 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa Kine i Crne Gore

Pravo u centar pre 1 dan

Ključne reči

Crna GoraAlbanijaAlbanija SrbijaTivat

Svet, najnovije vesti »

Senat SAD nije usvojio rezoluciju koja bi ograničila Trampova ratna ovlašćenja

Senat SAD nije usvojio rezoluciju koja bi ograničila Trampova ratna ovlašćenja

Blic pre 19 minuta
Voz smrskao autobus pun putnika! Ima mrvih i poginulih, stravična greška vozača izazvala horor u Zimbabveu (foto)

Voz smrskao autobus pun putnika! Ima mrvih i poginulih, stravična greška vozača izazvala horor u Zimbabveu (foto)

Kurir pre 19 minuta
"Bilo je zastrašujuće": Ispovest britanskog para sa jahte prema kojoj su pucali Rusi u Lamanšu (video)

"Bilo je zastrašujuće": Ispovest britanskog para sa jahte prema kojoj su pucali Rusi u Lamanšu (video)

Kurir pre 19 minuta
Ali Baba i osamdeset sedam razbojnika

Ali Baba i osamdeset sedam razbojnika

Radar pre 1 sat
(Video) Pucnjava u bolnici, zgrada pod policijskom opsadom! Ima ranjenih, izdato hitno upozorenje građanima

(Video) Pucnjava u bolnici, zgrada pod policijskom opsadom! Ima ranjenih, izdato hitno upozorenje građanima

Blic pre 1 sat