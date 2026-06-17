Šta je nama memorandum

Radar pre 1 sat  |  Gorčin Stojanović
Šta je nama memorandum

Kontinuitet nacionalističkog diskursa jest postojano prisutan. A onaj manjak demokratije učinio je svoje. Između ostalog i to da je, eto, kao, nacionalizam dobar, a šovinizam – ne valja. U moru misaonih falsifikata je i to zaboravljanje da nacionalizam devetnaestog veka, dobar za rušenje carstava, nije isto što i nacionalizam dvadesetog – dobar za proizvodnju logora

U pitanju iz naslova, zapravo, trebala bi stajati množina. Jer, da, reč je o dva memoranduma – kome treba može tu staviti i veliko, mitsko veliko slovo. Ali, kako nisam sklon političkim mitovima – ako, uopšte, ima nekih mitova koji nisu i politički? – neću mali prst leve ruke pomerati još ulevo na tastaturi. I, oh, da odmah bude jasno: ne stoga što mislim da onaj prvi tekst pod tim naslovom (uostalom, kolokvijalno skraćenim, pa još počašćenim tim mitskim verzalom
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