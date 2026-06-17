Zvanično: Jokić na spisku reprezentacije!

Sputnik pre 6 minuta
Zvanično: Jokić na spisku reprezentacije!

Selektor seniorske reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBA kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo. Na spisku se nalazi Nikola Jokić. Tu su i Nikola Jović i Tristan Vukčević, kao i Aleksa Avramović i Vasilije Micić.

Na spisku se nalaze: Vasilije Micić (Hapoel), Aleksa Avramović (Dubai), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Jovan Novak (King Ščećin), Arijan Lakić (Partizan), Filip Barna (FMP), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Nikola Đurišić (Crvena zvezda), Nemanja Dangubić (Dubai), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Stefan Momirov (Spartak), Tristan Vukčević (Vašington Vizardsi), Nikola Tanasković (Budućnost), Nikola Jović (Majami Hit), Strahinja Gavrilović (Igokea),
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