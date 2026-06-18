Modžtaba Hamnei: Potpisao sam memorandum, ništa preterano nećemo prihvatiti, pobedićemo

Beta pre 45 minuta

Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei objasnio je danas u pismu upućenom iranskom narodu da je pristao na memorandum o razumevanju zaključen između Irana i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), navodeći da je u početku imao rezerve prema tom sporazumu, preneli su iranski mediji na društvenim mrežama.

Hamnei je rekao da Teheran neće prihvatiti nikakve zahteve Vašingtona koje bude smatrao preteranim.

Iranski vođa je naglasio da budući direktni pregovori sa SAD, međutim, neće podrazumevati automatsko pridržavanje američkih stavova.

Hamnei je izrazio nadu na uspeh procesa koji je u toku i da će doneti "pobede i uspehe" iranskoj naciji.

Prvog dana američko-izraelskih vazdušnih napada na Iran 28. februara, ubijen je otac iranskog vođe Ali Hamnei dok je on zadobio teške povrede i od tada se nije pojavljivao u javnosti.

(Beta, 18.06.2026)

Povezane vesti »

Newsnight: Predsporazum dva od tri učesnika rata

Newsnight: Predsporazum dva od tri učesnika rata

N1 Info pre 45 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB Memorandum o razumevanju SAD i Irana za okončanje rata stupio na snagu; Pezeškijan objavio tekst sporazuma…

BLISKOISTOČNI SUKOB Memorandum o razumevanju SAD i Irana za okončanje rata stupio na snagu; Pezeškijan objavio tekst sporazuma

RTV pre 45 minuta
Oglasio se Tramp: Svet je bezbedan jer Iran nikada neće imati nuklearno oružje

Oglasio se Tramp: Svet je bezbedan jer Iran nikada neće imati nuklearno oružje

Sputnik pre 45 minuta
(Video) "Ovo nije bilo lako" Objavljen snimak kada je Tramp u Versaju potpisao sporazum za kraj rata sa Iranom

(Video) "Ovo nije bilo lako" Objavljen snimak kada je Tramp u Versaju potpisao sporazum za kraj rata sa Iranom

Blic pre 45 minuta
Vrhovni vođa Irana prihvatio sporazum s Amerikom, ajatolah Hamnei poručio: "Ali pregovore vodimo uz očuvanje prava naše zemlje"…

Vrhovni vođa Irana prihvatio sporazum s Amerikom, ajatolah Hamnei poručio: "Ali pregovore vodimo uz očuvanje prava naše zemlje"

Blic pre 25 minuta
Modžtaba Hamnei: Potpisao sam memorandum, ništa preterano nećemo prihvatiti, pobedićemo

Modžtaba Hamnei: Potpisao sam memorandum, ništa preterano nećemo prihvatiti, pobedićemo

Serbian News Media pre 40 minuta
Modžtaba Hamnei: Potpisao sam memorandum, ništa preterano nećemo prihvatiti, pobedićemo

Modžtaba Hamnei: Potpisao sam memorandum, ništa preterano nećemo prihvatiti, pobedićemo

Radio sto plus pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranNECVašingtonTeheran

Svet, najnovije vesti »

I ćerke bivšeg španskog premijera pod istragom

I ćerke bivšeg španskog premijera pod istragom

Danas pre 15 minuta
Vrhovni vođa Irana komentarisao memorandum o razumevanju sa SAD

Vrhovni vođa Irana komentarisao memorandum o razumevanju sa SAD

Danas pre 45 minuta
„Iran odneo diplomatsku pobedu“: Nakon što je potpisan američko-iranski sporazum, koji sadrži 14 tačaka

„Iran odneo diplomatsku pobedu“: Nakon što je potpisan američko-iranski sporazum, koji sadrži 14 tačaka

Danas pre 35 minuta
Kalas: EU još nije spremna da razmatra ukidanje sankcija Iranu

Kalas: EU još nije spremna da razmatra ukidanje sankcija Iranu

Danas pre 1 sat
Džej Di Vens o sporazumu sa Iranom: U Izraelu vlada nepotrebna panika

Džej Di Vens o sporazumu sa Iranom: U Izraelu vlada nepotrebna panika

Danas pre 1 sat