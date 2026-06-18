Modžtaba Hamnei: Potpisao sam memorandum, ništa preterano nećemo prihvatiti, pobedićemo
Beta pre 45 minuta
Vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei objasnio je danas u pismu upućenom iranskom narodu da je pristao na memorandum o razumevanju zaključen između Irana i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), navodeći da je u početku imao rezerve prema tom sporazumu, preneli su iranski mediji na društvenim mrežama.
Hamnei je rekao da Teheran neće prihvatiti nikakve zahteve Vašingtona koje bude smatrao preteranim.
Iranski vođa je naglasio da budući direktni pregovori sa SAD, međutim, neće podrazumevati automatsko pridržavanje američkih stavova.
Hamnei je izrazio nadu na uspeh procesa koji je u toku i da će doneti "pobede i uspehe" iranskoj naciji.
Prvog dana američko-izraelskih vazdušnih napada na Iran 28. februara, ubijen je otac iranskog vođe Ali Hamnei dok je on zadobio teške povrede i od tada se nije pojavljivao u javnosti.
(Beta, 18.06.2026)