Modžtaba Hamnei: Potpisao sam memorandum, ništa preterano nećemo prihvatiti, pobedićemo

Hamnei je rekao da Teheran neće prihvatiti nikakve zahteve Vašingtona koje bude smatrao preteranim.

Iranski vođa je naglasio da budući direktni pregovori sa SAD, međutim, neće podrazumevati automatsko pridržavanje američkih stavova.

Hamnei je izrazio nadu na uspeh procesa koji je u toku i da će doneti "pobede i uspehe" iranskoj naciji.

Prvog dana američko-izraelskih vazdušnih napada na Iran 28. februara, ubijen je otac iranskog vođe Ali Hamnei dok je on zadobio teške povrede i od tada se nije pojavljivao u javnosti.