Tepić (SSP): Dilema opozicija ili studenti veštački nametnuta

"Ne, jedino rešenje je i studenti i mi i svi koji su u opozicionom frontu, svako doprinosi na svoj način. SSP poštuje studentski pokret i njihovu ulogu u buđenju društva, ali političke stranke imaju obavezu da preuzmu odgovornost za političke procese", kazala je Tepić za nedeljnik "Vreme".

Navela je da je ta stranka od svog osnivanja proevropska i da je prirodno što učestvuje u razgovorima o okupljanju snaga koje dele proevropske vrednosti, radi zajedničkog izlaska na izbore.

"Više stotina hiljada građana Srbije smatra, kao i mi, da je članstvo Srbije u Evropsku uniju strateški interes naše zemlje, i oni imaju pravo na političko predstavljanje. Odluku o izlasku na izbore ne donosimo ni zbog studenata ni protiv studenata, već zbog odgovornosti prema građanima Srbije", rekla je Tepić.