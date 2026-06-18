Tepić (SSP): Dilema opozicija ili studenti veštački nametnuta

Beta pre 19 minuta

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić ocenila je danas da je izbor između studenata i opozicije "veštački nametnuta dilema".

"Ne, jedino rešenje je i studenti i mi i svi koji su u opozicionom frontu, svako doprinosi na svoj način. SSP poštuje studentski pokret i njihovu ulogu u buđenju društva, ali političke stranke imaju obavezu da preuzmu odgovornost za političke procese", kazala je Tepić za nedeljnik "Vreme".

Navela je da je ta stranka od svog osnivanja proevropska i da je prirodno što učestvuje u razgovorima o okupljanju snaga koje dele proevropske vrednosti, radi zajedničkog izlaska na izbore.

"Više stotina hiljada građana Srbije smatra, kao i mi, da je članstvo Srbije u Evropsku uniju strateški interes naše zemlje, i oni imaju pravo na političko predstavljanje. Odluku o izlasku na izbore ne donosimo ni zbog studenata ni protiv studenata, već zbog odgovornosti prema građanima Srbije", rekla je Tepić.

(Beta, 18.06.2026)

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