Gana u nadoknadi vremena došla do tri boda

Danas pre 15 minuta  |  Beta/M. L.
Gana u nadoknadi vremena došla do tri boda

Fudbalska reprezentacija Gane pobedila je u Torontu selekciju Paname 1:0, u utakmici prvog kola Grupe L na Svetskom prvenstvu.

Pobedonosan gol za Ganu postigao je Kaleb Jirenki u petom minutu nadoknade drugog poluvremena. Utakmicu je bolje započela reprezentacija Paname. Dobru šansu je imala već u drugom minutu, kad je udarac Sesilija Votermana nakon centaršuta Majkla Murilja odlično odbranio golman Gane Lorens Ati-Zidži. Centralnoamerička selekcija je i u narednom periodu igrala više ofanzivnije od svog rivala, ali nije uspela da u toku prvog poluvremena ponovo ugrozi gol Gane, koja je na
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