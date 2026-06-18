Neka visi Ronaldo

Danas pre 1 sat  |  Živa Vekecki
Neka visi Ronaldo

Kristijan Ronaldo je na utakmici sa DR Kongom „overio“ učešće i na šestom Mondijalu i tako se pridružio Lionelu Mesiju, ali ovaj meč mu neće ostati u lepom sećanju.

Naprotiv. Ne samo da nije uspeo da postigne gol i na šestom svetskom prvenstvu već je, kao kompletna reprezentacija Portugalije, igrao daleko ispod očekivanja – protiv autsajdera DR Konga osvojen je samo bod (1:1). Naravno, najviše kritika upućeno je na račun, do ne tako davno, najboljeg fudbalera sveta. Navijači i po neki stručnjaci idu u kritikama toliko daleko da tvrde da Ronaldo više smeta nego što koristi timu. Ja se ne slažem sa tom ocenom pre svega zbog
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