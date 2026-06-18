Studio live: Šta je donela presuda Kecmanovićima?

Roditeljima dečaka koji je počinio masakr u OŠ Vladislav Ribnikar u Beogradu pre 3 godine, izrečena je prvostepena presuda.

Otac Vladimir je dobio 14 godina i 6 meseci, a majka Miljana 2 godine i 11 meseci zatvora. O ovom slučaju razgovaramo sa Ognjenom Božovićem, advokatom oštećenih u ovom postupku. Slučaj "Senjak" i dalje donosi nejasnoće o tome, šta se desilo u noći 12. na 13. maj u "Restoranu 27", u kojem je ubijen Aleksandar Nešović. Onaj koji se sumnjiči da je pucao, Saša Vuković, izneo je odbranu u sredu u Palati pravde. Šta to znači za slučaj ? Šta znači za osumnjičenog bivšeg