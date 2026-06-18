Studio live: Šta je donela presuda Kecmanovićima?

N1 Info pre 12 minuta  |  N1 Beograd
Studio live: Šta je donela presuda Kecmanovićima?

Roditeljima dečaka koji je počinio masakr u OŠ Vladislav Ribnikar u Beogradu pre 3 godine, izrečena je prvostepena presuda.

Otac Vladimir je dobio 14 godina i 6 meseci, a majka Miljana 2 godine i 11 meseci zatvora. O ovom slučaju razgovaramo sa Ognjenom Božovićem, advokatom oštećenih u ovom postupku. Slučaj "Senjak" i dalje donosi nejasnoće o tome, šta se desilo u noći 12. na 13. maj u "Restoranu 27", u kojem je ubijen Aleksandar Nešović. Onaj koji se sumnjiči da je pucao, Saša Vuković, izneo je odbranu u sredu u Palati pravde. Šta to znači za slučaj ? Šta znači za osumnjičenog bivšeg
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Presuda u slučaju „Ribnikar“: Poziv i državi i društvu, odbrana tvrdi da nije otkriven uzrok tragedije

Presuda u slučaju „Ribnikar“: Poziv i državi i društvu, odbrana tvrdi da nije otkriven uzrok tragedije

Mašina pre 12 minuta
Presuda u slučaju Ribnikar: Advokati oštećenih kažu da je to "nešto najbliže pravdi što smo mogli da očekujemo“, odbrana…

Presuda u slučaju Ribnikar: Advokati oštećenih kažu da je to "nešto najbliže pravdi što smo mogli da očekujemo“, odbrana najavljuje žalbu

Insajder pre 2 minuta
Sudija detaljno obrazložio presudu Kecmanovićima, govorio o propustima roditelja i inspiraciji za zločin

Sudija detaljno obrazložio presudu Kecmanovićima, govorio o propustima roditelja i inspiraciji za zločin

RTS pre 37 minuta
Vladimir Kecmanović imao arsenal oružja u stanu! Otkriveno šta je sve nađeno kod oca dečaka ubice nakon masakra u "Ribnikaru"…

Vladimir Kecmanović imao arsenal oružja u stanu! Otkriveno šta je sve nađeno kod oca dečaka ubice nakon masakra u "Ribnikaru": Pištolje, vazdušne puške, na stotine metaka!

Blic pre 28 minuta
Otkriven jedan od razloga za masakr u Ribnikaru! Posle presude Kecmanovićima isplivali šokantni detalji iz njihovog života!

Otkriven jedan od razloga za masakr u Ribnikaru! Posle presude Kecmanovićima isplivali šokantni detalji iz njihovog života!

Kurir pre 38 minuta
"Nisi bolestan, to je do glave": Sud otkrio jezive poruke koje su Kecmanovići pisali dečaku ubici

"Nisi bolestan, to je do glave": Sud otkrio jezive poruke koje su Kecmanovići pisali dečaku ubici

Mondo pre 17 minuta
Otkriven jedan od ključnih razloga za masakr u "Ribnikaru": Sud izneo detalje porodičnih odnosa

Otkriven jedan od ključnih razloga za masakr u "Ribnikaru": Sud izneo detalje porodičnih odnosa

Mondo pre 7 minuta
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Presuda u slučaju „Ribnikar“: Poziv i državi i društvu, odbrana tvrdi da nije otkriven uzrok tragedije

Presuda u slučaju „Ribnikar“: Poziv i državi i društvu, odbrana tvrdi da nije otkriven uzrok tragedije

Mašina pre 12 minuta
Studio live: Šta je donela presuda Kecmanovićima?

Studio live: Šta je donela presuda Kecmanovićima?

N1 Info pre 12 minuta
MUP: Policija Srbije za tri dana otkrila 653 vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

MUP: Policija Srbije za tri dana otkrila 653 vozača pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci

N1 Info pre 27 minuta
Presuda u slučaju Ribnikar: Advokati oštećenih kažu da je to "nešto najbliže pravdi što smo mogli da očekujemo“, odbrana…

Presuda u slučaju Ribnikar: Advokati oštećenih kažu da je to "nešto najbliže pravdi što smo mogli da očekujemo“, odbrana najavljuje žalbu

Insajder pre 2 minuta
Ministarstvo informisanja zabrinuto zbog napada na Matića, traži da nadležni preduzmu sve mere

Ministarstvo informisanja zabrinuto zbog napada na Matića, traži da nadležni preduzmu sve mere

N1 Info pre 22 minuta