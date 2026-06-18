Vojska Izraela se za sada ne povlači sa juga Libana

N1 Info pre 44 minuta  |  Beta
Vojska Izraela se za sada ne povlači sa juga Libana

Vojska Izraela je danas saopštila da za sada neće povući trupe sa juga Libana, gde ratuje protiv militantnog pokreta Hezbolah kojeg podržava Iran. "Izraelske snage su raspoređene u Zoni bezbednosti, oko 10 kilometara unutar libanske teritorije, zbog operativnih potreba.

Izraelski vojnici će nastaviti da uklanjaju pretnje i jačaju odbranu stanovnika severnog Izraela", saopštila je vojska Izraela na društvenoj mreži Iks. Ona je uz objavu priložila ažuriranu mapu "Zone bezbednosti" u južnom Libanu. Ta zona u koj su izraelske trupe, proteže se duž cele granice Libana i Izraela, i ulazi 10 kilometara duboko u libansku teritoriju. Mapa pokazuje da su izraelske trupe napredovale dublje otkako je prednja odbrambena linija prvi put
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